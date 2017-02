Rumunská vláda chce upokojiť situáciu v štáte po protestoch

Na snímke rumunský minister spravodlivosti Florin Iordache . Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bukurešť 6. februára (TASR) - Rumunský minister spravodlivosti Florin Iordache má dnes v pláne zverejniť podrobnosti z novely trestného zákona a predložiť ho na verejnú diskusiu.Ide o prejav snahy vlády upokojiť situáciu v krajine, kde sa už týždeň konajú masové demonštrácie proti krokom vlády, ktorých výsledkom by bolo oslabenie boja s korupciou.Postup vlády, ktorá v nedeľu kontroverzné nariadenie zrušila, demonštrantom nestačí. Žiadajú okrem iného aj demisiu premiéra Sorina Grindeana, ktorý však odstúpiť odmietol. Grindeanu dodal, že zbaviť funkcie ho môže len parlament - v ňom má však istú väčšinu.Grindeanova vláda v nedeľu na mimoriadnom zasadnutí v súlade so sobotňajším avízom premiéra stiahla nariadenie, ktorým chcela odstrániť postih za niektoré korupčné trestné činy a zneužívanie úradu. Stalo sa tak pod tlakom masových protestov.Napriek tomu sa podľa odhadov v nedeľu zišlo v Bukurešti až 250.000 protestujúcich a približne rovnaký počet ľudí vyšiel spolu do ulíc v najmenej dvadsiatke ďalších miest v krajine. Išlo tak o najväčšie protesty verejnosti v Rumunsku od revolúcie z roku 1989, ktorá zvrhla komunistický režim.Ako sa terajšia politická kríza skončí, je nejasné, keďže na sociálnych médiách sa šíria výzvy na ďalšie protesty.Predseda vládnucej rumunskej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea v nedeľu večer vyhlásil, že ak budú demonštrácie pokračovať aj po stiahnutí vládneho nariadenia, "bude jasné, že ide o plán s cieľom zosadiť vládu", ktorá vzišla z decembrových volieb.Demonštranti však v rozhovoroch s novinármi uvádzajú, že "i. "Politická elita kradne naše peniaze, naše lesy, našu budúcnosť, máme toho plné zuby," uviedla v Bukurešti jedna novinármi oslovená demonštrantka.Ďalší demonštrant - mladý muž - zase poukázal na to, žeNa stranu demonštrantov sa postavil aj prezident Klaus Iohannis, ktorý si za to vyslúžil kritiku prívržencov súčasnej vlády. V nedeľu sa ich pred prezidentským palácom v metropole zišlo približne 2000, pričom Iohannisa obvinili, že rozdeľuje krajinu.