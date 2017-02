Rumunská vláda kontroverzné nariadenie ku korupcii nestiahne

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 2. februára (TASR) - Rumunská vláda premiéra Sorina Grindeana nestiahne nariadenie o úprave trestného zákonníka, ktoré umožní dekriminalizáciu niektorých korupčných trestných činov.Vládny krok viedol v uplynulých dňoch k najväčším protivládnym pouličným protestom v Bukurešti a vynútil si dnes oznámenie rumunského prezidenta Klausa Iohannisa, že požiada ústavný súd o vyhlásenie nariadenia za protiústavné.Sorin Grindeanu a líder vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea, ktorého by sa nariadenie priamo týkalo vzhľadom na jeho trestné stíhanie, na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii informovali, že Výkonný výbor PSD jednohlasne vyjadril dôveru premiérovi a ten napriek požiadavkám desiatok tisícok demonštrantov neodstúpi.PSD nepripravuje protidemonštrácie, pretože nechce štvať občanov Rumunska proti sebe, zdôraznil pri tejto príležitosti Dragnea. Súčasne však avizoval, že všetci voliči PSD budú mať možnosť vyjadriť podporu kurzu strany v podpisovej akcii.Súčasne ubezpečil, že rešpektuje názor občanov, ktorí vyšli v dobrej vôli do ulíc, avšak odsúdil, podľa vlastných slov zaplatených výtržníkov, ktorí stáli za vyprovokovaním zrážok s poriadkovými silami. Morálnu zodpovednosť za ne podľa Dragneu nesie najvyšší rumunský predstaviteľ Klaus Iohannis.Predseda PSD ubezpečil, že zahraničných partnerov informoval, že boj proti korupcii zostáva jednou z dôležitých priorít vládneho kabinetu.Protikorupčná prokuratúra potvrdila, že registruje viacero trestných oznámení od fyzických osôb v súvislosti so schválením vládneho nariadenia a začala skúmať opodstatnenosť uvedených obvinení.Na protest voči prijatým legislatívnym zmenám podal dnes demisiu minister obchodu Florin Jianu. V zdôvodnení uviedol, že čakal dva dni, či vláda neskoriguje svoje rozhodnutie a keď tak neurobila, rozhodol sa odstúpiť.Minister spravodlivosti Florin Iordache, ktorý bol iniciátorom zmeny trestného zákonníka, dnes ministerské právomoci delegoval dočasne do 7. februára na jedného zo štátnych tajomníkov rezortu s tým, že nemá na ne čas kvôli schvaľovaniu štátneho rozpočtu.Demonštrácie v uliciach Bukurešti pokračujú i dnes večer.