Rumunská vláda upustila od plánu tzv. solidárnej dane

Michal Tudose Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 25. júla (TASR) - Rumunská vláda sa zriekla ďalšieho bodu, ktorý avizovala v programovom vyhlásení, a to tzv. solidárnej dane, ktorú mali podľa pôvodných predstáv platiť tí lepšie zarábajúci.Informoval o tom dnes premiér Mihai Tudose.Podľa jeho slov možno túto otázku zaradiť medzi prediskutované a zabudnuté témy. Tudose v zdôvodnení poznamenal, že prepočty kabinetu ukázali, že by uplatnenie tohto zámeru v praxi spôsobilo priveľký rozruch v porovnaní s úžitkom, ktorý by prinieslo.Ako vyplýva z informácií rumunských médií, daň, ktorá bola bez ďalších podrobností súčasťou vládneho programu, sa mala vzťahovať na osoby s príjmami vo výške viac ako desaťnásobku minimálnej mzdy.Už pred dvoma týždňami Tudoseho vláda upustila od inej plánovanej novinky, a to zavedenia progresívnej dane z obratu.Iba v pondelok sa predseda rumunskej vlády nechal počuť, že sa nepripravujú žiadne opatrenia, ktoré by zvýšili príjmovú zložku štátneho rozpočtu na úkor príjmov obyvateľstva.formuloval a dementoval aj špekulácie o prevode povinnosti platiť za rôzne poistenia na samotných zamestnancov.