Rumunsko a Bulharsko otvorili nový hraničný priechod Lipnita-Kajnardža

Bukurešť 3. októbra (TASR) - Premiéri Rumunska a Bulharska dnes slávnostne otvorili nový hraničný priechod medzi svojimi krajinami, ktoré chcú vstúpiť do bezvízového schengenského priestoru.Rumunský premiér Mihai Tudose a jeho bulharský náprotivok Bojko Borisov uviedli do používania hraničný priechod Lipnita-Kajnardža, ktorý prepája juhovýchod Rumunska so severovýchodom Bulharska.Podmienkou pre obe krajiny na vstup do schengenského priestoru je deklarovať bezpečnosť svojich hraníc. Rumunská pohraničná polícia vo vyhlásení tvrdí, že daný priechod spĺňa všetky bezpečnostné normy.Hraničný priechod Lipnita-Kajnardža, ktorého výstavba stála šesť miliónov eur, uľahčí medzinárodnú dopravu a bude otvorený od 8.00 h do 20.00 h, informovala agentúra AP.Rumunsko i Bulharsko - členské krajiny Európskej únie - majú 631 kilometrov dlhé spoločné štátne hranice. Len v tomto roku ich legálne prekročilo 6,2 milióna osôb.