Rumunsko vyhostilo Tunisana, ktorý finančne podporoval Islamský štát

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 2. augusta (TASR) - Tuniského občana podozrivého z finančnej podpory džihádistov z tzv. Islamského štátu (IS) vyhostili z Rumunska, na ktorého územie nesmie vstúpiť desať rokov. Informáciu zverejnili dnes tamojšie médiá s odvolaním sa na rumunskú spravodajskú službu SRI.Podľa mediálnych zdrojov ide o prvý prípad vyhostenia z Rumunska za účasť na finančnej podpore teroristických aktivít.Tunisan, ktorý žil v Rumunsku od roku 2008, získal na technickej univerzite v Bukurešti diplom a následne pokračoval v štúdiu. Na území krajiny zostal legálne po sobáši s rumunskou občiankou. Do hľadáčika tajnej služby sa dostal vlani po rozvode, keď sa u neho prejavili známky radikalizácie. Aj zahraniční partneri informovali rumunskú stranu, že Tunisan udržuje kontakty s osobami financujúcimi džihádistov. B.O. navyše na webe velebil IS, nadradenosť islamu a hlásil globálny džihád. Protiteroristické orgány zistili, že aj tvrdenie o možnom financovaní IS je opodstatnené.Po rozhodnutí rumunskej justície o vyhostení muža došlo k jeho zadržaniu, ktoré predchádzalo vyhosteniu.