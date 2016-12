Rumunskú vládu možno po prvý raz povedie žena a moslimka

Na archívnej snímke z 20. mája 2015 v Bukurešti Sevil Shhaidehová pred prísahou na post rumunskej ministerky regionálneho rozvoja. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 21. decembra (TASR) - Rumunskú vládu možno po prvý raz v histórii povedie žena, ekonómka a zároveň moslimka Sevil Shhaidehová. Na post premiérky ju dnes navrhol Liviu Dragnea, predseda Sociálnodemokratickej strany (PSD), ktorá jednoznačne zvíťazila v decembrových parlamentných voľbách.Jeho oznámenie je pomerne prekvapivé, keďže politička v Rumunsku zatiaľ príliš známa nie je, analyzuje agentúra AP.Shhaidehová (52) má turko-tatársky pôvod a jej manžel je Sýrčan. Politička je členkou PSD, v decembrových voľbách však za poslankyňu nekandidovala. Najvyššiu politickú funkciu doposiaľ zastávala od mája do novembra 2015, keď bola ministerkou regionálneho rozvoja.Rumunský prezident Klaus Iohannis momentálne rokuje s lídrami politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu. Predsedu vlády, ktorého následne musí schváliť parlament, by mal vymenovať už vo štvrtok.Samotný Dragnea sa súlade s platnou legislatívou rumunským premiérom stať nemôže, je totiž podmienečne odsúdený na dva roky pre podvod, ktorého sa mal dopustiť pri referende v roku 2012. Vplyvný politik dnes svoje usvedčenie označil zaa vyjadril hlboký nesúhlas so zákonom z roku 2001, ktorým mu zabraňuje stať sa predsedom vlády.Dragneu dnes zvolili za predsedu dolnej komory rumunského parlamentu, zatiaľ čo predsedom hornej komory sa opätovne stal Calin Popescu Tariceanu.Rumunskí sociálni demokrati jasne zvíťazili vo voľbách z 11. decembra. Získali pritom 221 zo 465 parlamentných kresiel, čo im však nestačilo na to, aby vládu zostavili sami. Na jej vytvorení sa tak dohodli s Alianciu liberálov a demokratov (ALDE), ktorá vo voľbách skončila na piatom mieste a v parlamente získala 29 mandátov.