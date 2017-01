Rumunský parlament dal zelenú novej vláde premiéra Grindeana

Rumunský parlament Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bukurešť 4. januára (TASR) - Rumunský parlament dnes v súlade s očakávaniami vyjadril dôveru novému premiérovi, sociálnemu demokratovi Sorinovi Grindeanovi a schválil jeho 26-členný vládny kabinet. Za hlasovalo 295, proti 133 zákonodarcov.Práve sociálni demokrati z PSD zvíťazili v parlamentných voľbách z 11. decembra, avšak nezískali v nich absolútnu väčšinu. Ich koaličným partnerom sa stala Aliancia liberálov a demokratov (ALDE).Líder PSD Liviu Dragnea sa netají ambíciou stať sa predsedom rumunskej vlády, avšak zatiaľ mu to neumožňuje fakt, že bol v minulosti trestaný. Príslušný zákon by však vládna strana chcela teraz napadnúť na ústavnom súde. Aj preto je nový rumunský premiér vnímaný iba ako náhradník za svojho straníckeho šéfa.Grindeanu vo svojom vystúpení na parlamentnej pôde uviedol, že jeho cieľom je "normálna" krajina. Podľa vlastných slov si želá len to, aby občania Rumunska mali rovnaké práva a možnosti ako občania ktorejkoľvek inej členskej krajiny Európskej únie. Navyše chce počas svojho pôsobenia zabrániť pokračujúcemu exodu mladých Rumunov z krajiny.Ministrom zahraničných vecí bude renomovaný diplomat Teodor Melescanu, ktorý má už skúsenosti z riadenia tohto rezortu i ďalších rumunských ministerstiev. Rezort financií povedie Viorel Stefan.Pôvodná kandidátka na post premiérky Sevil Shhaidehová bude podpredsedníčkou vlády.Kritici novej vlády majú obavy aj z ďalšieho vývoja boja proti korupcii, vďaka ktorému si Rumunsko vyslúžilo v ostatnom období mnoho chvály z Bruselu.Nový minister spravodlivosti Florin Iordache sa v roku 2013 spolupodieľal na napokon nevydarenom pokuse obmedziť právomoci justície pri trestnom stíhaní politikov.Nová ministerka práce Lia Olgutová Vasilescová čelí súdnemu stíhaniu práve v súvislosti s údajnou korupciou.Členovia vlády premiéra Grindeana by ešte dnes mali zložiť ústavou predpísanú prísahu do rúk prezidenta Klausa Iohannisa.