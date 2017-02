Rumunský parlament odhlasoval referendum o boji proti korupcii

Ľudia počas protestu v Bukurešti svietili svojimi mobilmi vo farbách rumunskej národnej vlajky, 12. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 13. februára (TASR) - Poslanci rumunského parlamentu odsúhlasili dnes usporiadanie referenda o pokračovaní boja proti korupcii. Za referendum navrhované prezidentom Klausom Iohannisom hlasovalo všetkých 310 prítomných zákonodarcov.Zatiaľ nie je jasné, na akú konkrétnu otázku by mali občania v celonárodnom poradnom referende odpovedať. Poslanci však zdôraznili, že otázka musí byť formulovaná v súlade s rumunskou ústavou a platnými zákonmi.Prezident Iohannis chce usporiadaním referenda zmobilizovať podporu verejnosti pre pokračovanie boja proti korupcii v Rumunsku.Rumunská vláda prežila minulú stredu hlasovanie o nedôvere v parlamente, ktoré iniciovala opozícia v súvislosti s najväčšími pouličnými protestmi v krajine od pádu komunizmu v roku 1989.Demonštrácie vypukli po tom, ako vláda prijala nariadenie, ktoré by sťažilo stíhanie verejných činiteľov zneužívajúcich svoje postavenie. Práve pod tlakom protestov vláda nariadenie napokon stiahla. Minulý štvrtok napokon odstúpil z funkcie aj minister spravodlivosti Florin Iordache.Demonštrácie v krajine však napriek tomu celkom neutíchli a desaťtisíce protestujúcich sa aj nedeľu zišli pred sídlom rumunskej vlády v Bukurešti, aby žiadali jej odstúpenie. Išlo v poradí o 13. deň protivládnych protestov v hlavnom meste.V rovnakom čase sa v nedeľu v Bukurešti zišlo zároveň aj okolo 1000 stúpencov vlády, a to pred prezidentským palácom. Tí zase už ôsmy deň po sebe apelovali na rezignáciu prezidenta Iohannisa, ktorý otvorene podporil protivládne protesty.