Rumunský parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Grindeana

Rumunský premiér Sorin Grindean reaguje počas svojho prejavu v parlamente 21. júna 2017 v Bukurešti. Rumunský parlament odvolal dnes premiéra Sorina Grindeana a jeho vládny kabinet hlasovaním o vyslovení nedôvery, ktoré iniciovali členovia samotnej vládnucej strany. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Koaličné strany chcú pokračovať vo vládnutí

Bukurešť 21. júna (TASR) - Rumunský parlament odvolal dnes premiéra Sorina Grindeana a jeho vládny kabinet hlasovaním o vyslovení nedôvery, ktoré iniciovali členovia samotnej vládnucej strany. Návrh podaný minulú nedeľu podporilo 241 zákonodarcov, čím bola prekročená požadovaná väčšina v podobe 233 hlasov, informuje agentúra AP.Vládnuca Sociálnodemokratická strana (PSD) navrhla takéto hlasovanie po tom, ako tento mesiac prestala podporovať Grindeanovo pôsobenie vo funkcii. Premiér obviňovaný z neplnenia vládneho programu odmietal odstúpiť, čím uvrhol svoju krajinu do politickej krízy.Grindeanovi bolo v tomto návrhu pripisovanéale ajSamotný premiér, ktorý je na čele rumunskej vlády od januára, odmieta, že by bol vo funkcii pochybil.Rumunská Sociálnodemokratická strana (PSD), ale aj jej koaliční partneri z Aliancie liberálov a demokratov (ALDE) chcú po dnešnom vyslovení nedôvery kabinetu premiéra Sorina Grindeana a jeho odvolaní pokračovať v spoločnom vládnutí.Opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila, pretože celý proces zosadenia predsedu vlády, ktorý odmietal rezignovať, vnímala ako "mafii podobné zúčtovanie dvoch klanov v rámci PSD".Ako informoval predseda PSD Liviu Dragnea, koaličné strany v pondelok navrhnú prezidentovi Klausovi Iohannisovi spoločného kandidáta na nového premiéra krajiny.Podľa jeho slov sa ešte nerozhodlo, či sa do koalície pokúsia zapojiť aj ďalšie politické subjekty.Aj prezident avizoval na pondelok otvorenie konzultácií s predstaviteľmi parlamentných strán, po ktorých by mal niekoho poveriť zostavením budúcej vlády.Až do vymenovania budúceho kabinetu zostáva pri moci doterajšia rumunská vláda, avšak s obmedzenými právomocami.