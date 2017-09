Rumunský premiér Tudose: Kauzu maďarskej školy netreba dramatizovať

Rumunský premiér Mihai Tudose Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 7. septembra (TASR) - Bolo by chybou dramatizovať kauzu pozastavenia činnosti maďarského katolíckeho gymnázia v rumunskom meste Targu Mureš, pre ktorú v stredu predvolalo maďarské ministerstvo zahraničných vecí rumunského veľvyslanca v Budapešti. Povedal to pre rumunskú spravodajskú televíziu Antena 3 predseda rumunskej vlády Mihai Tudose, ktorý vyjadril presvedčenie, že Maďarsko pre túto kauzu nezhorší vzťahy s Rumunskom.Maďarská vláda v stredu deklarovala, že sa rozhodla v reakcii na rumunský krok pozastaviť na neurčitý čas podporu Rumunska v jeho snahách o získanie členstva v rôznych medzinárodných organizáciách. Štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar pripomenul, že napríklad o členstve Rumunska v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa bude rozhodovať 8. septembra, pričom sa vyžaduje súhlas všetkých krajín tejto organizácie.zdôraznil rumunský premiér, podľa ktorého príčinou rozruchu okolo školy v Targu Mureš je zlyhanie miestnej samosprávy. Rumunsko podľa jeho slov ukazuje svetu dobrý príklad etnickej a náboženskej tolerancie.Tvrdé vyjadrenia maďarskej strany dal Tudose do súvislosti s blížiacou sa predvolebnou kampaňou maďarských parlamentných volieb, ako to urobil pred ním aj rezort rumunskej diplomacie.Predseda rumunskej vládnej Sociálnodemokratickej strany (PSD) Liviu Dragnea dnes vyzval rumunskú vládu i rezort školstva, aby našliriešenie problému maďarského katolíckeho gymnázia, ktoré saDragnea pripomenul, že Rumunsko vyjadrilo obavy z nového ukrajinského zákona, ktorý obmedzuje národnostné školstvo, a dodal, že ani Rumunsko nemôže používať dvojaký meter v otázkach etnických menšín.cituje agentúra MTI vyjadrenie predsedu PSD.Maďarský rezort diplomacie označil pozastavenie činnosti uvedeného gymnázia za mimoriadne nepriateľský a vážny krok, o ktorom neinformovali ani šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa počas jeho návštevy v Bukurešti 30. augusta.