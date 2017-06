Rumunský premiér vyhlásil, že jeho krajina si zaslúži byť v Schengene

Rumunský premiér Sorin Grindeanu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 16. júna (TASR) - Rumunský premiér Sorin Grindeanu dnes vyhlásil, že jeho krajina pomáha pri zabezpečovaní hraníc Európskej únie a malo byť sa jej umožniť začlenenie do schengenského priestoru. Uviedol, že Rumunsko "fakticky zaisťuje bezpečnosť dôležitej časti vonkajších hraníc" EÚ a spĺňa podmienky požadované pre členstvo v tejto zóne.Luxemburský premiér Xavier Bettel pochválil Rumunsko za jeho snahu zabezpečiť vonkajšie hranice EÚ, ale slovne nepodporil žiadosť tejto balkánskej krajiny o vstup do Schengenu.Rumunsko má spoločné hranice s nečlenmi EÚ: na severe a východe s Ukrajinou a Moldavskom, na juhozápade so Srbskom.Bettel, ktorý je na dvojdňovej návšteve Rumunska, odcestuje v sobotu do mesta Sibiu v Sedmohradsku (Transylvánii). Sprevádzať ho bude rumunský prezident Klaus Iohannis.