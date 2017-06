Rumunský prezident Iohannis poveril Tudoseho zostavením novej vlády

Na snímke prezident Rumunska Klaus Werner Iohannis. Foto: TASR Foto: TASR

Bukurešť 26. júna (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis poveril dnes zostavením novej vlády krajiny Mihaia Tudoseho, ministra hospodárstva v kabinete premiéra Sorina Grindeana, ktorému parlament vyjadril minulý týždeň nedôveru.Ide o nominanta, ktorého za nástupcu Grindeana na poste predsedu vlády vybrali subjekty vládnej koalície - Sociálnodemokratická strana (PSD) a Aliancia liberálov a demokratov (ALDE).Hlava štátu informovala, že pri konzultáciách o vytvorení budúcej vlády iba táto sociálnoliberálna koalícia vyhlásila, že disponuje väčšinovou podporou v zákonodarnom zbore, a takisto iba ona navrhla konkrétneho kandidáta na post premiéra.Stredopravicové opozičné strany v princípe nemali kandidátov a prezident podľa vlastných slov nezaznamenal pri rokovaniach s nimi ani náznaky akejkoľvek pripravenosti na spoluprácu.Politická kríza, ktorú majú na svedomí rozpory v rámci PSD, podľa prezidentových slov značne poškodzuje povesť krajiny i jej ekonomiku. Podľa Iohannisových slov ju treba urýchlene ukončiť a preto je nevyhnutné, aby Rumunsko malo novú vládu, ktorá dokáže nájsť riešenia nahromadených problémov i tých, ktoré v ostatných dňoch zavinila samotná PSD.Rumunský prezident vyzval parlamentné politické strany, aby urýchlili proces híringov kandidátov na ministrov v príslušných výboroch parlamentu a celú parlamentnú procedúru tak, aby sa nový vládny kabinet mohol ujať úradu do konca týždňa.Civilným povolaním právnik Mihai Tudose (50), ktorý je jedným z 12 podpredsedov PSD, stál už dvakrát na čele rezortu hospodárstva, ktorý však riadil celkove asi jeden a pol roka. V roku 2015 čelil podozreniu z plagiátorstva doktorandskej práce. S menoslovom vlády by mal v zmysle ústavy predstúpiť pred parlament so žiadosťou o vyslovenie dôvery do desiatich dní.Predseda PSD Liviu Dragnea sa však dnes nechal počuť, že toto hlasovanie by sa mohlo v zákonodarnom zbore uskutočniť už vo štvrtok.Grindeanu opustil svoj úrad už po šiestich mesiacoch po roztržkách s lídrom PSD Dragneom, ktorý sa nemohol stať premiérom pre zákon znemožňujúci zastávať vládne posty osobám usvedčeným z trestnej činnosti. Dragnea, ktorý je spájaný s volebnými podvodmi, sa po decembrových voľbách vyjadril, že mieni ovplyvňovať úrad premiéra. Predseda PSD sa dokonca pokúsil bagatelizovať nariadenia zamerané proti skorumpovaným činiteľom a vydláždiť si pre seba cestu k moci. Napokon však po masových protestoch v januári musel odstúpiť od týchto zámerov.Sociálni demokrati prestali premiéra Grindeana podporovať so zdôvodnením, že neplní primerane program vlády. On však odmietol odstúpiť, čo viedlo k minulotýždňovému vysloveniu nedôvery jeho vláde. Až do vymenovania budúceho kabinetu zostáva pri moci doterajšia rumunská vláda, avšak s obmedzenými právomocami.