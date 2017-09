Rumunský prezident zrušil návštevu Kyjeva kvôli spornému zákonu

Na snímke prezident Rumunska Klaus Werner Iohannis. Foto: TASR Foto: TASR

Bukurešť 22. septembra (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis zrušil plánovanú návštevu Kyjeva v súvislosti so spornou novelou ukrajinského školského zákona, ktorá je podľa kritikov namierená voči menšinám. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na rumunské médiá.O zrušení oficiálnej októbrovej návštevy Kyjeva Iohannis osobne informoval ukrajinského prezidenta Petra Porošenka v New Yorku. Obaja politici sa tam tento týždeň zúčastnili na Všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN.Ukrajinský parlament spornú novelu obmedzujúcu vyučovanie v menšinových jazykoch schválil 5. septembra. Menšiny žijúce na Ukrajine by podľa nej mali byť - po trojročnom prechodnom období - zbavené možnosti vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku, s výnimkou materských škôl a prvého stupňa základných škôl.V prípade, že novela vstúpi do platnosti, bude mať dopad na viaceré národnostné menšiny. Odmietavý postoj k nej preto zaujali aj Maďarsko, Bulharsko či Poľsko. Najväčšou menšinou vo vyše 40-miliónovej Ukrajine sú Rusi (osem miliónov); etnických Rumunov alebo Moldavcov je tam viac ako 400.000.