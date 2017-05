Rumunský súd odmietol domáce väzenie pre pravoslávneho arcibiskupa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 22. mája (TASR) - Rumunský súd odmietol žiadosť žalobcov z protikorupčného úradu umiestniť pravoslávneho arcibiskupa Teodosieho do domáceho väzenia. Duchovný je podozrivý zo sprenevery financií z fondov EÚ, uviedla agentúra AP.Odvolací súd v rumunskom meste Konstanca dnes rozhodol, že arcibiskup Teodosie by mal zostať pod súdnym dohľadom, ale nemusí byť umiestnený do domáceho väzenia. Proti rozsudku je možné sa odvolať.Sudcovia z protikorupčného úradu tvrdia, že Teodosie a ďalší štyria ľudia využívali v období rokov 2010 až 2016 falošné, nepresné, alebo neúplné doklady, ktoré predkladali rumunskej poľnohospodárskej platobnej agentúre APIA. Týmto spôsobom mali získať takmer 1,4 milióna lei (vyše 300.000 eur) z fondov EÚ v podobe dotácií na 300-hektárovú farmu, o ktorej nepravdivo tvrdili, že sa využíva na produkciu vína.Samotný cirkevný hodnostár všetky obvinenia popiera. Obhajcovia namietajú, že sa protikorupčný úrad odvoláva na dokumenty s nesprávne uvedeným dátumom.Arcibiskup Teodosie je najvyššie postaveným duchovným, ktorého doposiaľ v Rumunsku vyšetrovali v súvislosti s korupciou. Prokuratúra žiadala jeho umiestnenie do domáceho väzenia pre porušenie podmienok súdneho dohľadu.