Rusa, ktorý v supermarkete nastražil bombu, obvinili z terorizmu

Policajti stoja po výbuchu pri vchode supermarketu v ruskom Petrohrade 28. decembra 2017. Pri výbuchu utrpeli zranenia najmenej desiati ľudia.

Moskva 2. januára (TASR) - Ruské orgány obvinili z terorizmu muža z Petrohradu, zadržaného v súvislosti s bombovým útokom, ktorý sa odohral v tamojšom supermarkete a vyžiadal si 18 zranených. Informovala o tom v utorok stanica BBC.Podozrivého úrady identifikovali ako 35-ročného Dmitrija Lukianenka, ktorý sa v minulosti podrobil psychiatrickej liečbe, uviedol Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom). Muž je členom bližšie nešpecifikovanej nacionalistickej skupiny.K útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), avšak bez akýchkoľvek dôkazov. Lukianenko údajne nastražil 27. decembra nálož do úložného priestoru supermarketu siete Perekrjostok. Sila trhaviny sa rovnala 200 gramom TNT.Ruská spravodajská stanica RT uvádza, že explózia spôsobila značné poškodenie vstupnej časti obchodu, roztrieštila sklené dvere a spôsobila čiastočné zrútenie stropu. Výbuch bolo podľa svedkov počuť do vzdialenosti 500 metrov.Podľa Sledkomu je Lukianenko registrovaný na psychiatrickej klinike od svojich 19 rokov. Muž sa k činu priznal a vo vyšetrovacej väzbe zostane najmenej dva mesiace. Zároveň podstúpi psychiatrické testy na zistenie príčetnosti.