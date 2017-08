Rusi aj napriek varovaniam vlády naďalej húfne cestujú do Čiernej Hory

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 6. augusta (TASR) - Ruskí turisti aj napriek varovaniu Moskvy naďalej húfne cestujú do Čiernej Hory, najčerstvejšieho členského štátu Severoatlantickej aliancie (NATO). S odvolaním sa na vyhlásenie čiernohorského úradu pre cestovný ruch o tom dnes informovala agentúra AP.Podľa najnovších údajov zmieneného úradu prenocovalo v tejto malej krajine pri Jadranskom mori počas prvých šiestich mesiacov tohto roka viac ako 179.000 Rusov. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka ide o zhruba štvornásobný nárast.Čierna Hora sa v júni stala v poradí 29. členským štátom NATO, kam bola prizvaná v decembri 2015. Proti jej členstvu v aliancii rázne protestovala práve Moskva, ktorá ruských občanov ešte predtým varovala pred cestovaním do Čiernej Hory.Ruské ministerstvo zahraničných vecí uvádzalo, že v krajine prebieha, pričom hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová tvrdila, že Rusom v Čiernej Hore hrozia provokácie, zadržanie aj vyhostenie.Podľa čiernohorských úradov priletelo len v uplynulých 15 dňoch do čiernohorského prístavu Tivat približne 13.000 Rusov, čo je zhruba o 15 percent viac než v rovnakom období vlaňajšieho roka.Čiernu Horu každoročne navštívi približne 200.000 ruských občanov, pričom nehnuteľnosti tu vlastnia tisíce Rusov.