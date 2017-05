Rusi hlásia posily: Títo hráči nastúpia už možno proti Slovensku

Ruský hokejista Jevgenij Kuznecov, aerchívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 11. mája (TASR) - Vedenie ruskej hokejovej reprezentácie dopíše na súpisku pre MS dvojicu Jevgenij Kuznecov a Dmitrij Orlov. Obom hráčom Washingtonu Capitals sa po vypadnutí s Pittsburghom skončila klubová sezóna a prijali ponuku reprezentovať v Kolíne. Informovala o tom oficiálna stránka šampionátu.Ruský tím kontaktoval okrem Kuznecova a Orlova aj útočníka Alexandra Ovečkina, ale ten sa ospravedlnil, keďže play off dohrával so zranením v spodnej časti tela. Pre čochvíľa 25-ročného Kuznecova to bude piata účasť na MS, rovnako starý Orlov si zahrá na treťom šampionáte. Rusi, ktorí budú najbližším súperom Slovákov na turnaji, majú zatiaľ na súpiske troch brankárov a devätnásť útočníkov. Aj po príchode Kuznecova a Orlova ešte budú mať jedno voľné miesto.