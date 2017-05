Rusi na MS so šiestimi posilami z NHL, Znarok: Pôjdeme za zlatom

Tréner Ruska Oleg Znarok so svojimi zverencami, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Nominácia Ruska na MS 2017:



Brankári: Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning, NHL), Iľja Sorokin (CSKA Moskva, KHL), Igor Šesťorkin (SKA Petrohrad, KHL)

Obrancovia: Ivan Provorov (Philadelphia Flyers, NHL), Anton Belov, Artem Zub (obaja SKA Petrohrad, KHL), Alexej Bereglazov, Viktor Antipin (obaja Metallurg Magnitogorsk, KHL), Andrej Mironov (Dinamo Moskva, KHL), Vladislav Gavrikov (Lokomotiv Jaroslavľ, KHL), Bogdan Kiselevič, Michail Naumenkov (obaja CSKA Moskva, KHL)

Útočníci: Artemij Panarin (Chicago Blackhawks, NHL), Nikita Kučerov, Vladislav Namestnikov (obaja Tampa Bay Lightning, NHL), Roman Ľubimov (Philadelphia Flyers, NHL), Sergej Plotnikov, Nikita Gusev, Vadim Šipačov, Jevgenij Dadonov, Alexander Barabanov (všetci SKA Petrohrad, KHL), Sergej Mozjakin (Metallurg Magnitogorsk, KHL), Andrej Svetlakov, Ivan Telegin, Valerij Ničuškin, Sergej Andronov (všetci CSKA Moskva), Vladimir Tkačjov (AK Bars Kazaň, KHL), Kiril Kaprizov (Salavat Julajev Ufa, KHL)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. mája (TASR) - Tréner ruskej hokejovej reprezentácie Oleg Znarok zverejnil nomináciu na MS (5.-21. mája), v ktorej si ponechal troch brankárov, deväť obrancov a 16 útočníkov. Súpisku, ktorá môže obsahovať najviac 25 mien, definitívne uzavrie až v dejisku šampionátu. Do Kolína nad Rýnom berie šesť posíl zo zámorskej NHL.Brankárskou jednotkou bude Andrej Vasilevskij z Tampy Bay. Z tímu Lightning prišli reprezentovať svoju krajinu aj útočníci Nikita Kučerov a Vladislav Namestnikov, ktorí spolu s Artemijom Panarinom by mali byť hlavnými ofenzívnymi zbraňami tímu. Tomu pomôžu aj obranca Ivan Provorov a útočník Roman Ľubimov z Philadelphie. Kapitánom zbornej bude Sergej Mozjakin, jeho asistentmi Vadim Šipačov a Anton Belov. Panarin so Šipačovom a Jevgenijom Dadonovom by tak mohli obnoviť úspešnú spoluprácu z domácich MS 2016, kde vytvorili suverénne najproduktívnejší útok turnaja.Najmladším členom kádra je Kiril Kaprizov, najlepší strelec uplynulého juniorského šampionátu. Osem hráčov dodal do výberu majstrovský Petrohrad, sedmička hokejistov obliekala v tejto sezóne dres CSKA Moskva.Znarok dopredu vedel, že z rôznych príčin nebude mať na MS k dispozícii tradičné opory. Pavek Dacjuk a Iľja Kovaľčuk sa ospravedlnili pre zranenie, zdravotné problémy vyradili aj Alexeja Jemelina a Arťoma Anisimova, Alexander Radulov je v NHL bez zmluvy a nechcel riskovať, chýba aj brankár Sergej Bobrovskij z Columbusu. Rusi ešte teoreticky môžu privítať niektorú posilu z NHL, ktorá hrá v súčasnosti v play off. V 2. kole proti sebe bojujú Washington s Alexandrom Ovečkinom a Jevgenijom Kuznecovom proti Pittsburghu s Jevgenijom Malkinom. "Aj tak tu už máme kvalitných hráčov, ktorí poctivo pracovali. Odhodlanie je obrovské, pôjdeme za zlatom," citovali Znaroka ruské médiá.Rusi budú v sobotu 13. mája súperom Slovákov v kolínskej A-skupine MS, v nej sa stretnú aj so Švédskom, Talianskom, Nemeckom, Dánskom, Lotyšskom a USA.