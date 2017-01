Rusi napriek dopingovej afére zvažujú kandidatúru na OH 2028

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. januára (TASR) - Rusi zvažujú kandidatúru na usporiadanie olympijských hier v roku 2028 napriek tomu, že sa krajina zmieta v rozsiahlom dopingovom škandále. V piatok to povedal prezident miestneho olympijského výboru Alexander Žukov.povedal Žukov pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti a za možných kandidátov označil Petrohrad, Kazaň a Soči.Rusi usporiadali olympijské hry v roku 1980 v Moskve a v roku 2014 hostili zimné olympijské hry v Soči, ktoré mali rozpočet 50 miliárd dolárov. Vyšetrovateľ Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Richard McLaren minulý mesiac obvinil Rusov zo systematického dopingu v krajine. Zo správy vyplýva, že viac ako 1000 ruských olympionikov a paralympionikov profitovalo z manipulovania s pozitívnymi dopingovými vzorkami.Voľba dejiska OH 2028 by sa mala uskutočniť v roku 2021.