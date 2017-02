Rusi nenominujú do tímov atlétov, ktorí nevrátia olympijské medaily

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. februára (TASR) - Rusko nenominuje do svojich reprezentačných tímov tých atlétov, ktorí nevrátia olympijské medaily. Viacerí Rusi odmietli po diskvalifikácii z výsledkových listín OH 2008 a 2012 vrátiť cenné kovy.Dôvodom na vrátenie medailí je program Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý dodatočne testuje na doping archivované vzorky. Ruské médiá informovali, že zatiaľ sa vrátila len jedna z celkových 20 medailí.Ruská atletická federácia uviedla, že v prípade nevrátenia olympijských kovov nebudú mať športovci právo štartovať na podujatiach a tiež nebudú k dispozícii na dopingové testy, čo by im mohlo umožniť prípadné účinkovanie pod neutrálnou vlajkou.Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) potrestala Rusko dištancom za systematický doping v novembri 2015. Informovala agentúra AP.