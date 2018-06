Rusi otvárajú futbalové MS proti Saudskej Arábii s nádejami i skepsou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina, 1. kolo:



RUSKO - SAUDSKÁ ARÁBIA, štvrtok 14. júna, 17.00 SELČ, Moskva (štadión Lužniki)

hlavný rozhodca: Nestor Pitana (Arg.)



predpokladané zostavy:



Rusko: Akinfejev - Fernandes, Granat, Ignaševič - Zobnin - Samedov, Golovin, Dzagojev, Žirkov - Smolov

S. Arábia: Al Mayouf - Al Shahrani, Om. Hawsawi, Os. Hawsawi, Al Harbi - Otayf, Al Jassim - Al Muwallad, Al Shehri, Al Dawsari - Al Sahlawi

Moskva 14. júna (TASR) - Diametrálne iný tímový a hráčsky podklad ponúka porovnanie otváracích zápasov predchádzajúcich a nastávajúcich MS vo futbale. Pred štyrmi rokmi v Sao Paule nastúpila domáca Brazília proti Chorvátsku nielen v úlohe superfavorita šampionátu, ale aj s hviezdnym menoslovom na čele s Neymarom. Chorvátska zostava zase pasovala súpera za "čierneho koňa" turnaja. Vo štvrtok 14. júna v Moskve to bude v A-skupine naopak súboj nepresvedčivého ruského výberu proti outsiderovi zo Saudskej Arábie. V Lužnikách by od 17.00 SELČ mali úvodnú taktovku zápasu prevziať favorizovaní domáci, v zápase dvoch rebríčkovo najnižšie postavených účastníkov MS.Okrem Neymara aj Dani Alves, Marcelo či Paulinho zapadli v rokoch nasledujúcich po mundiale 2014 do súhvezdia určujúceho elitu svetového futbalu. Z chorvátskej strany predovšetkým Modrič s Rakitičom (Mandžukič v ouvertúre nehral pre trest). Sotva možno také niečo očakávať od futbalistov, ktorí súťažne otvoria MS 2018, aj keď na ruskej strane je v menách ako Igor Akinfejev, či Jurij Žirkov zázemie v druhom či treťom slede európskej elity.Hoci svojrázny a nemeckým bundesligovým futbalom ostrieľaný tréner Stanislav Čerčesov fanúšikov posilňuje v presvedčení, že Rusi majú ambície ísť ďalej ako je základná fáza, nálady nie sú práve optimistické. "Zborná" nevyhrala už v siedmich zápasoch za sebou a nevyšiel jej pred rokom ani domáci "predkrm" na Pohári konfederácií FIFA.odkázal domácim médiám Čerčesov:Na druhej strane Rusi, ktorých ako usporiadateľov tentoraz nepreverila kvalifikačná konfrontácia, nechýbali na predchádzajúcich dvoch vrcholoch. Pred dvoma rokmi na ME prepadli, ale nebol to kritériový turnaj, keďže pre výdatný lazaret nedisponovali veľkou časťou hráčov základnej zostavy. V Brazílii na MS 2014 ich charizmatický Talian Fabio Capello nedostal do vyraďovačky, ale dve remízy 1:1 s Alžírskom i Kórejskou republikou a prehra 0:1 s favorizovaným Belgickom neboli žiadny "prepadák".Futbalisti Saudskej Arábie sa ako vôbec prvý ázijský tím v histórii MS predstavia v otváracom súboji MS a argentínsky tréner Juan Antonio Pizzi sa bude spoliehať najmä na útočníka Mohammada Al Sahlawiho. Práve on sa výraznou mierou zaslúžil o postup Saudskej Arábie na šampionát, v kvalifikácii nastrieľal 16 gólov. Naposledy sa Saudi predstavili na MS v roku 2006 v Nemecku. V H-skupine prehrali s Ukrajinou 0:4, so Španielskom 0:1 a bod získali za remízu 2:2 s Tuniskom. Saudskoarabský tím však najhoršie skončil v roku 2002 na turnaji v Kórejskej republike a Japonsku. Prehral všetky tri zápasy v skupinovej fáze, od neskorších finalistov z Nemecka vtedy utŕžil debakel 0:8.Práve s Nemeckom absolvovali Saudi generálku na nadchádzajúce MS a úradujúci svetoví šampióni zvíťazili nad nimi iba 2:1.povedal reportérom v dejisku MS Pizzi.Niežeby iné prvé zápasy v skupinách neboli kľúčové, ale v prípade týchto dvoch mužstiev je zrejmé, že spolu do osemfinále nepôjdu. Remíza by tak bola síce zaiste úspech pre saudský tím, ale v ďalšom vývoji by im asi príliš nepomohla, pre Rusov by znamenala malú katastrofu. Favorit a predpokladaný postupujúci zo skupiny je na svetovom fóre zakorenený Uruguaj (s Luisom Suarezom, Edinsonom Cavanim, či Diegom Godinom), veľké šance sa dávajú aj Egyptu so (zatiaľ nedoliečeným) Mohamedom Salahom. Najmä Rusov bude verejnosť tlačiť k "základnému víťazstvu" na domácom podujatí.