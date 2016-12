Rusi priznali doping, ale odmietli teóriu štátom riadeného systému

Doping Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. decembra (TASR) - Ruskí predstavitelia prvýkrát priznali rozsiahly doping, ktorý využívali ich športovci pri dosahovaní lepších výsledkov. Naďalej však odmietajú teóriu, podľa ktorej išlo o štátom riadený systém užívania zakázaných podporných látok.Anna Anceliovičová, ktorá zastáva funkciu zastupujúcej riaditeľky národnej Ruskej antidopingovej agentúry, v rozhovore pre denník New York Times uviedla, že v súvislosti s užívaním dopingu išlo o."Správa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) informovala o tom, že v Rusku bolo do dopingovej schémy zapojených viac ako tisíc športovcov. V antidopingových laboratóriách sa manipulovalo so vzorkami, pozitívne testy sa likvidovali alebo sa nahrádzali "Medzinárodný olympijský výbor (MOV) minulý týždeň začal disciplinárne konanie s 28 ruskými športovcami, ktorí sú podozriví z manipulácie s dopingovými vzorkami na ZOH 2014 v Soči.