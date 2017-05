Rusi sú vo štvrťfinále, zborná suverénne zdolala Čechov

Ruskí hokejisti sa tešia po víťazstve 3:0 po štvrťfinálovom zápase Rusko - ČR na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 18. mája 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvrťfinále (Paríž):

Rusko - Česko 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Góly: 9. Orlov (Plotnikov, Antipin), 14. Kučerov (Kuznecov, Antipin), 54. Panarin (Kučerov, Kuznecov). Rozhodovali: Lemelin (Rak.), Wehrli (Švajč.) – Oliver (USA), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6209 divákov.



Rusko: Vasilevskij - Kiselevič, Gavrikov, Belov, Antipin, Orlov, Provorov, Zub - Ničuškin, Andronov, Telegin - Dadonov, Šipačov, Gusev - Kučerov, Namestnikov, Panarin - Plotnikov, Kuznecov, Barabanov - Tkačov



Česko: Francouz - Šimek, Gudas, Šulák, Jeřábek, Rutta, Kempný, Kundrátek - Voráček, Kovář, Sobotka - Pastrňák, Hanzl, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - Zohorna, Plekanec, Horák - Radil

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 18. mája (TASR) - Ruskí reprezentanti postúpili do semifinále na 81. hokejových MS. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom súboji v parížskej AccorHotels Aréne zdolali Česko po suverénnom výkone 3:0. V boji o postup do finále narazia v sobotu na úspešnejšieho z dvojice Kanada - Nemecko.Zborná ustála počiatočný nápor súpera, postupne sa dostala k svojej typickej kombinačnej hre a ešte v prvej tretine položila základ triumfu vďaka gólom Dmitrija Orlova a Nikitu Kučerova. Česi nedokázali nájsť odpoveď, všetky ich pokusy pochytal stopercentný Andrej Vasilevskij. Rusi sa prebojovali do semifinále štvrtý rok po sebe.Česi v úvode vyleteli na súpera a už v 2. minúte mal príležitosť na otvorenie skóre Plekanec, brankár Vasilevskij si postrážil miesto pri bližšej žŕdke. Následne v presilovke Červenka v sľubnej pozícii netrafil puk po prihrávke Pastrňáka. Znarokovi zverenci český nápor ustáli, upokojili sa a postupne sa dostali do tempa. Plotnikov v 9. min. aj prekonal Francouza, na čiare ale zachránil Plekanec. Rusom to vzápätí vyšlo, tesne po vypršaní ich presilovky si obranca Orlov na útočnej modrej vylepšil pozíciu a zamieril presne k žŕdke - 1:0. Gól dodal ruským hráčom sebavedomie, začali si veriť v kombináciách, Tkačov ešte prečíslenie zbytočne prešpekuloval, no v 14. min. po akcii Kuznecova parádne trafil voľné miestečko kanonier Kučerov - 2:0.Česi odpovedali žŕdkou, ktorú opečiatkoval Voráček. V druhej tretine už nenastúpili zranení Jeřábek na českej a Namestnikov na ruskej strane. Pokračoval hokej vo vysokom tempe s minimom prerušení. Zborná upratala svoju hru v obrannom pásme a vpredu ďalej hrozila. Blízko k tretiemu gólu bola po strele Panarina, proti ktorej famózne vytasil lapačku Francouz. Jandačov tím kontroval individuálnou akciou Hanzla v 33. min., lenže Vasilevskij bol pozorný. V závere tretiny zazvonila na českej bránke žŕdka po strele Panarina. Rusi umne kontrolovali hru, nepúšťali súpera do koncovky a sami využívali každú možnosť na ofenzívny výpad. V 44. min. nedotiahol v nájazde bekhendový blafák Kučerov, v presilovke vychytal Dadonova Francouz a v zakončení stroskotal dvakrát Andronov. Česi sa v snahe zdramatizovať zápas vrhali vo väčšom počte do útoku, ale vzadu prepadávali, čo rýchlonohí ruskí hráči využívali na brejky. V 54. min. unikol Panarin a definitívne rozhodol. Ten istý hráč mohol ešte prikrášliť skóre, na skóre sa už ale nič nezmenilo.