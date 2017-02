Rusi v boji proti dopingu nepokročili: Toto im teraz hrozí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monte Carlo 6. februára (TASR) - Ruským atlétom hrozí, že po OH 2016 v Riu de Janeiro nebudú môcť súťažiť ani na augustových majstrovstvách sveta v Londýne. Podľa Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) neurobila Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) dostatočný pokrok v boji proti štátom riadenému dopingu v krajine.Ruským športom otriasli dve správy Richarda McLarena o dopingu. V jeho prvom dokumente z júla minulého roka sa uvádza, že s dopingovými vzorkami sa manipulovalo počas ZOH 2014 v Soči a MS v atletike v Moskve 2013.Systematické zakrývanie dopingu sa v moskovských laboratóriách dialo podľa správy od konca roku 2011 do augusta 2015. Do podvodov bola podľa jeho správy zapletená aj tajná služba FSB.Veľká väčšina ruských reprezentantov sa na základe tejto správy nemohla zúčastniť na OH v Riu de Janeiro. Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) dokonca vylúčil Rusko z PH 2016.