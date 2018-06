Rusi zvládli na MS tlak ouvertúry, Čerčesov bol po celý čas uvoľnený

Tréner ruskej futbalovej reprezentácie Stanislav Čerčesov (vľavo) salutuje strelcovi gólu Arťomovi Dziubovi v otváracom zápase 21. majstrovstiev sveta vo futbale Rusko - Saudská Arábia na štadióne Lužniki v Moskve 14. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. júna (TASR) - Pred štartom majstrovstiev sveta ťahali futbalisti Ruska negatívnu sedemzápasovú sériu bez víťazstva. Naposledy sa z neho tešili ešte 7. októbra minulého roka, keď v príprave zdolali Kórejskú republiku 4:2. Otvárací zápas šampionátu v moskovských Lužnikách im však na ich šťastie prihral do cesty najprijateľnejšieho aktéra, čo potvrdil aj samotný priebeh. Hráči Saudskej Arábie neboli vážnou hrozbou, Rusi dosiahli vysoké víťazstvo 5:0 a do tabuľky A-skupiny si pripísali prvé tri body.povedal kouč ruskej reprezentácie Stanislav Čerčesov. Jeho zverenci si už v prvom polčase vytvorili dvojgólový náskok. Prím hrali Alexander Golovin, Fiodor Smolov, dvomi gólmi zažiaril striedajúci Denis Čeryšev a výkonmi sa pridali aj ďalší hráči.dodal Čerčesov, ktorý pred majstrovstvami sveta čelil kritike za výsledky mužstva. Výhra nad Saudmi však zmenila optiku na tím, ktorý sa priblížil k postupu do osemfinále.uviedol útočník Arťom Dziuba.Saudská Arábia mala vyššie percento držania lopty (60:40), ale priestor brány počas 90 minút netrafila ani raz.povedal kouč ázijského zástupcu Juan Antonio Pizzi.