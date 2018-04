Ruská armáda vyhlasuje, že nenašla dôkazy o chemickom útoku v Dúmá

Na archívnej snímke zverejnenej sýrskym arabským Červeným polmesiacom, pracovníci z nákladiakov vykladajú humanitárnu pomoc v meste Dúmá vo východnej Ghúte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 14. apríla (TASR) - Ruská armáda v piatok vyhlásila, že jej príslušníci v sýrskom meste Dúmá, ktoré bolo údajne terčom útoku chemickými zbraňami, nenašli dôkazy podporujúce toto tvrdenie.Generálmajor Jurij Jevtušenko, náčelník ruského Strediska pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii, povedal podľa agentúry AP, žeJevtušenko zároveň uviedol, že ruská armáda zaistí bezpečnosť vyšetrovateľom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorí vycestovali do Sýrie v súvislosti so správami o chemickom útoku v Dúmá.Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov predtým vyhlásil, že údajný chemický útok v Dúmá zinscenovala minulý týždeň ako provokáciu Británia.Agentúra AP informovala, že Konašenkov zverejnil vyhlásenie lekárov z nemocnice v Dúmá, podľa ktorých vtrhli do tohto zariadenia ľudia s kamerami a kričali, že pacienti boli zasiahnutí chemickými zbraňami, čím vyvolali paniku. Lekári ale potvrdili, že žiaden z pacientov nemal zranenia spôsobené chemikáliami.Britská veľvyslankyňa pri OSN Karen Pierceová odmietla uvedené tvrdenie ruskej armády akoVyjadrila sa tak po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zvolalo Rusko s cieľom prediskutovať zamýšľaný odvetný úder USA v Sýrii za údajný chemický útok v Dúmá.Pri tomto útoku zahynulo podľa rôznych zdrojov 40-100 ľudí. Najmenej 500 ďalších obyvateľov malo príznaky otravy toxickou chemickou látkou, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).Západ obviňuje z útoku v Dúmá sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada podporovaného Ruskom, Damask aj Moskva však tieto obvinenia odmietajú.