Ruská atletická federácia potrestala troch bežcov za doping

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 21. júna (TASR) - Ruská atletická federácia informovala o štvorročných dištancoch pre trojicu reprezentantov za použitie steroidov.Na základe dodatočného testovania vzoriek z OH potrestali Anastasiu Kapačinskú. Pre jej doping už Rusky museli vrátiť striebro zo štafety na 4x400 m na OH 2008 v Pekingu. Teraz anulovali aj všetky jej ďalšie výsledky, prišla tak o bronz z majstrovstiev sveta 2011, ktorý získala na 400 m trati. Jej cenný kov napokon pripadne do rúk Američanky Franceny McCororyovej.Trestu sa nevyhol ani držiteľ bronzu zo štafety na 4x400 m na OH 2008 Denis Alexejev a bežkyňa Inga Abitovová. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) spustil v predchádzajúcom roku program zameraný na dodatočné testovanie vzoriek. Zatiaľ zistili viac ako 100 dopingových hriešnikov, veľa z nich práve u ruských športovcov. Informovala agentúra AP.