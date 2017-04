Ruská atlétka Šarminová dostala za doping dištanc do roku 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruská bežkyňa na stredné trate Jekaterina Šarminová dostala za doping dištanc do roku 2022.Národná antidopingová agentúra (RUSADA) ju potrestala novým zákazom činnosti, ten pôvodný platil do decembra 2018. O jeho právoplatnosti rozhodol vlani v novembri Športový arbitrážny súd (CAS), kam sa bronzová z halových ME 2011 v behu na 1500 m odvolala.Jej krajanka Jekaterina Dosejkinová, špecialistka na 3000 m prek., si odpyká dvojročný dištanc za to, že kontinuálne nespolupracovala s dopingovými komisármi. Informovala agentúra AP.