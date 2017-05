Ruská banka Sberbank zaznamenala v 1. kvartáli rekordný zisk

Sberbank Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. mája (TASR) - Najväčšia ruská banka Sberbank oznámila za 1. kvartál rast čistého zisku na takmer 167 miliárd rubľov. To znamená nový rekord, ktorým prekonala očakávania trhov.Na rozdiel od iných ruských bánk Sberbank dokázala zvládnuť aj medzinárodné sankcie za ruské aktivity na Ukrajine a dôsledky ekonomickej krízy v Rusku a aj za minulý rok vykázala solídny zisk. Banka kontroluje v rámci celého ruského bankového sektora približne tretinu vkladov. Nie je preto do takej miery závislá od centrálnej banky ako ostatné ruské bankové inštitúcie.Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla Sberbank čistý zisk 166,6 miliardy rubľov (2,63 miliardy eur), čo predstavuje najlepší kvartálny výsledok v histórii banky. Sberbank tak prekonala aj očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali so ziskom na úrovni 160 miliárd rubľov. Na porovnanie, v 1. štvrťroku minulého roka dosiahla Sberbank čistý zisk 117,7 miliardy rubľov, čo znamená, že medziročne sa zisk zvýšil zhruba o 42 %.