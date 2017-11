Ruská bezpečnostná služba zatkla aktivistov: Plánovali revolúciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. novembra (TASR) - Ruská domáca tajná služba v piatok oznámila, že zadržala politickú opozičnú skupinu, ktorá plánovala podnecovať revolúciu. Zadržané podozrivé osoby sú obvinené z plánovania útokov zápalnými bombami na úradné budovy, ktoré mali spáchať počas blížiaceho sa víkendu.Federálna bezpečnostná služba (FSB) uviedla, že podozrivé osoby zadržala v oblasti Moskvy. Cez víkend podľa nej plánovali hádzať zápalné bomby do administratívnych budov a podpáliť ich a takisto útočiť na políciu, aby vyprovokovali masové nepokoje.FSB dodala, že podozriví patrili do skupiny Artpodgotovka (Príprava delostrelectva), ktorú založil opozičný aktivista a právnik Vjačeslav Maľcev. Ten tvrdí, že Rusi chcú spustiť revolúciu tento víkend, práve keď sa národ pripravuje na pripomenutie si 100. výročia boľševickej revolúcie (Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie/VOSR) zo 7. novembra 1917. Táto dávna udalosť položila základy pre vznik Sovietskeho zväzu.Úrady skonfiškovali uvedenej skupine vyše desať benzínových bômb. Skupina plánovala podobné útoky okrem Moskvy aj v ďalších oblastných hlavných mestách po celej krajine, informovala FSB.Maľcev, bývalý regionálny zákonodarca v Saratovskej oblasti a ostrý kritik prezidenta Vladimira Putina, ako aj korupcie v Rusku, sa v roku 2016 neúspešne uchádzal o zvolenie do ruského federálneho parlamentu. V júli proti nemu začali trestné konanie, ale on z Ruska ušiel do zahraničia, takže sa vyhol zatknutiu a na jeseň ho v neprítomnosti obvinili z extrémizmu, napísala ruská štátna tlačová agentúra TASS.Maľcev vyzval Rusov, aby v nedeľu začaliuviedla Artpodgotovka vo vyhlásení zverejnenom v ruštine, angličtine a francúzštine na svojej webovej stránke.