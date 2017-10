Ruská centrálna banka dá do obehu nové bankovky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. októbra (TASR) - Ruská centrálna banka Bank Rossii dá do obehu nové bankovky v nominálnej hodnote 200 rubľov (2,92 eura) a 2000 rubľov (RUB). Vo štvrtok (12. 10.) o tom informovala jej guvernérka Elvira Nabiullinová.V širokom rozsahu sa podľa nej nové bankovky dostanú do obehu začiatkom decembra. Prednostne sa objavia v regiónoch, ktorých symboly sú na bankovkách vyobrazené. Ide o Ďaleký východ, Moskvu a Krym.Guvernérka odôvodnila pozvoľné zvyšovanie počtu nových bankoviek v obehu tým, že sa má skomplikovať život peňazokazcom.Na navrhovaní vyobrazení nových bankoviek sa vlani zúčastnila aj verejnosť. Ľudia poslali vyše 5000 námetov, ktoré prišli z 1113 ruských miest.Na 200-rubľovej bankovke je pamätník v Sevastopole venovaný potopeným lodiam, na 2000-rubľovú dali most, ktorý vo Vladivostoku vedie na ostrov Russkij a kozmodrom Vostočnyj v Amurskej oblasti.Nové bankovky majú polymérovú ochrannú vrstvu, ktorá výrazne predĺži ich životnosť, čím sa znížia náklady na ich tlač.Súčasná séria ruských bankoviek prichádza do obehu postupne. V roku 2001 sa dostali Rusom do peňaženiek 1000-rubľovky, o šesť rokov neskôr sa objavili 5000-rubľoky a v roku 2011 nasledovali 10.000-rubľovky. V roku 2015 vydala centrálna banka v obmedzenom množstve k 70. výročiu víťazstva v druhej svetovej vojne 100-rubľové bankovky. Tie však nie sú takmer vôbec v obehu. Ľudia ich pokladajú za suveníry a zberatelia si ich veľmi cenia.(1 EUR = 68,4040 RUB)