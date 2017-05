Ruská Federálna bezpečnostná služba: IS pripravoval útoky v Moskve

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. mája (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila zatknutie štyroch členov extrémistického Islamského štátu (IS), ktorí pripravovali útoky na dopravnú sieť v Moskve. Uviedla, že podozrivých zatkla dnes v ruskej metropole.Z vyhlásenia FSB vyplýva, že štvorica dostávala pokyny od IS v Sýrii. Mala pripraviť útoky na verejnú dopravu v Moskve za pomoci podomácky vyrobených výbušných zariadení.FSB uviedla, že podozriví sa po útoku chceli pripojiť k IS v Sýrii. Ich mená nezverejnila, informovala však, že v skupine boli občania Ruska a bývalých stredoázijských sovietskych republík.Pri samovražednom bombovom útoku v petrohradskom metre prišlo minulý mesiac o život 16 ľudí a vyše 50 utrpelo zranenia.