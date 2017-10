Ruská ponorka zaútočila raketami na objekty Islamského štátu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. októbra (TASR) - Ruská ponorka Velikij Novgorod, aktuálne operujúca vo východnej časti Stredozemného mora, zaútočila v utorok strelami s plochou dráhou letu Kalibr na militantov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v sýrskej provincii Dajr az-Zaur. Informovala o tom agentúra TASS.Pri útoku boli zničené veliteľské strediská džihádistov, jedna pevnosť s posádkou, ako aj skladisko zbraní. Velikij Novgorod za uplynulé dva mesiace, odkedy sa pridal k ruským námorným silám v Stredomorí, vykonal štyri podobné operácie proti teroristickým cieľom v Sýrii, vzdialeným 350-700 kilometrov.Ruské vzdušné sily a stály oddiel ruských námorných síl v Stredozemnom mori pokračujú v podpore sýrskej armády pri ťažení proti teroristickým skupinám v zmienenej sýrskej provincii.Moskva dúfa, že Sýria bude kompletne oslobodená od IS už o niekoľko mesiacov, vyhlásil ruský prezidentský vyslanec pre Sýriu Alexandr Lavrentiev na siedmom kole mierových rozhovorov o Sýrii, ktoré sa koná v kazašskej Astane."Situácia na bojisku sa vyvíja skôr rýchlo. Boj proti IS je vo svojej finálnej fáze. Všetci dúfame, že nanajvýš o mesiac či dva už v Sýrii nebudú žiadne ozbrojené skupiny IS, ako ani žiadne osídlenie, ktoré by teroristi mohli použiť ako svoje bašty," povedal Lavrentiev na tlačovej konferencii v kazašskom hlavnom meste.