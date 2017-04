Ruská sedembojárka Černovová prišla o bronz z OH 2008

Ruska Taťjana Černovová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 24. apríla (TASR) - Ruská sedembojárka Tatiana Černovová prišla pre previnenie sa voči dopingovým pravidlám o bronz z OH 2008 v Pekingu. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) uviedol, že po opätovnom testovaní našli v jej tele anabolický steroid turinabol.Černovová pre inú dopingovú kauzu prišla už skôr o bronz z OH 2012 v Londýne, ako aj o titul majsterky sveta z roku 2011. Ten pripadol Britke Jessice Ennisovej-Hillovej.Jej krajanka Kelly Sothertonová, ktorá pôvodne skončila v Pekingu na piatom mieste, dodatočne dostane bronz. Už skôr pre doping suspendovali Ukrajinku Ľudmilu Blonskú, ktorá na OH 2008 skončila na druhom mieste.