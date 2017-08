Ruská služba odhalila plánovaný teroristický útok v Moskve

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. augusta (TASR) - Príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) zadržali dnes v Moskovskej oblasti dvoch predpokladaných členov džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), ktorí mali pláne spáchať 1. septembra teroristické útoky na civilistov v Moskve. Podľa FSB ide o dvojicu islamistov zo strednej Ázie, informovali o tom agentúry AP a DPA.V piatok 1. septembra sa v Rusku začína nový školský rok. V tomto kalendárnom roku pripadli na tento deň aj oslavy moslimského sviatku obetovania íd al-adhá.Podľa správy FSB mal jeden z islamistov v úmysle v piatok uskutočniť samovražedný bombový útok. V jeho byte sa našlo účinné výbušné zariadenie.Druhý radikál sa chystal útočiť na civilistov sekerou a zároveň zverejnil na internete video, v ktorom prisahal vernosť IS. Tento podozrivý dostával priame inštrukcie od členov IS.Začiatkom augusta zadržali v Rusku trojicu islamistov zo strednej Ázie a jedného Rusa pre podozrenie, že táto skupina s väzbami na IS plánovala útoky na dopravnú infraštruktúru a nákupné centrá v Moskovskej oblasti.Ruský prezident Vladimir Putin v apríli uviedol, že približne 9000 militantov, približne polovica z nich z Ruska a zvyšok zo stredoázijských krajín bývalého Sovietskeho zväzu, sa pripojilo k IS v Sýrii.