Ruská stíhačka sa zrútila do mora pri sýrskom meste Džabla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 3. mája (TASR) - Ruské bojové lietadlo sa zrútilo do mora pri sýrskom meste Džabla v provincii Lázikíja. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.SOHR citovalo obyvateľov, ktorí videli ako stroj padá do mora. Zatiaľ sa neobjavili správy o osude pilotov.Rusko je hlavným spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada a má základne v pobrežných oblastiach Sýrie.