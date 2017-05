Ruská tenistka Šarapovová dostala voľnú kartu aj do Birminghamu

Ilustračná fotografia: ruská tenistka Maria Šarapovová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. mája (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová dostala podľa The Times voľnú kartu na trávnatý turnaj WTA do Birminghamu, ktorý sa uskutoční krátko pred štartom grandslamového Wimbledonu.Britský denník uviedol, že 30-ročná Ruska, ktorá v utorok vypadla v 2. kole turnaja v Madride po trojsetovej prehre s Kanaďankou Eugenie Bouchardovou, dostane od organizátorov v Birminghame jednu zo štyroch voľných kariet.Šarapovová sa na okruh WTA vrátila po 15-mesačnom treste za doping. Aktuálne sa nachádza na 258. mieste svetového rebríčka. Päťnásobná grandslamová víťazka triumfovala v Birminghame v roku 2005 a naposledy tam štartovala pred siedmimi rokmi. Od svojho návratu odohrala bývalá svetová jednotka dva antukové turnaje. V Stuttgarte bola v semifinále, v Madride vypadla v 2. kole. Na budúci týždeň bude štartovať na voľnú kartu v Ríme.Ruská tenistka dúfa, že si tento rok zahrá aj vo Wimbledone. Či dostane voľnú kartu na trávnaté podujatie v All England Clube, sa dozvie najskôr 20. júna po mítingu vedenia turnaja.