Ruská tlač: Obavy z nacionalistickej strany v Nemecku sú zbytočné

Moskva 25. septembra (TASR) - Výraznému úspechu nemeckej pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v nedeľňajších voľbách do Bundestagu sa dnes venuje oficiálny denník ruskej vlády Rossijskaja Gazeta.V zverejnenom komentári píše, že AfD bude prvou nacionalistickou stranou, ktorá sa od druhej svetovej vojny dostala do nemeckého parlamentu.Obavy expertov, že by došlo k ďalšej radikalizácii tejto strany, sú však podľa citovaných novín neodôvodnené, pretožeAfD získala v nedeľňajších voľbách 12,6 percenta hlasov. Volebný líder Alexander Gauland považuje tento výsledok za mandát na vyhlásenie boja budúcej spolkovej vláde.