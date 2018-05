Ruské peniaze sú ukryté v britských aktívach a prepierané v City

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Londýn 21. mája (TASR) - Ruské peniaze, ktoré sú ukryté v britských aktívach a prepierané vo finančnými inštitúciách v londýnskej City, poškodzujú snahu vlády zaujať tvrdú pozíciu proti agresívnej zahraničnej politike Moskvy. A ohrozuje to národnú bezpečnosť. Uviedol to v pondelok zahraničný výbor britského parlamentu.Britské finančné centrum je veľkým prijímateľom masívneho odlevu ruskej hotovosti od pádu Sovietskeho zväzu v roku 1991. Londýn zostáva hlavnou voľbou spomedzi západných metropol pre oligarchov a ruských predstaviteľov, ktorí sa vychvaľujú svojím bohatstvom v najluxusnejších európskych destináciách.Ale Británia je na čele medzinárodnej diplomatickej reakcie proti Rusku po otrave bývalého ruského špióna na jej pôde. Vláda v Londýne z toho obviňuje Kremeľ, aj keď Moskva poprela akékoľvek zapojenie do incidentu.Podľa správy parlamentného výboru pre zahraničnú politiku ruské peniaze podkopávajú britskú kritiku Kremľa a podporujú to, čo výbor nazval kampaňou ruského prezidenta Vladimira Putina "na eróziu systému založeného na medzinárodných pravidlách".Rozsah škôd, ktoré tieto "špinavé peniaze" môžu spôsobiť zahraničnej politike Spojeného kráľovstva, prevyšuje prínos ruských transakcií, povedal predseda výboru Tom Tugendhat. Podľa neho neexistuje žiadne ospravedlnenie pre to, aby Spojené kráľovstvo zatváralo oči pred prepieraním ruských peňazí cez Londýn, ktorými sú potom "korumpovaní priatelia Británie, oslabované aliancie a podkopávaná dôvera v inštitúcie."Výbor vo svojich odporúčaniach uviedol, že Británia by mala spolupracovať s medzinárodnými spojencami, aby sťažili Rusku vydávanie dlhopisov, ktoré nie sú predmetom sankcií, prostredníctvom bánk, ktoré čelia sankciám.Výbor tiež kritizoval Linklaters, jednu z najprestížnejších advokátskych kancelárií v Británii, za jej prácu na obchodoch s ruskými spoločnosťami blízkymi Putinovi. A uviedol, že by sa malo posúdiť, či je kancelária už "natoľko zapletená do korupcií Kremľa a jeho podporovateľov, že už nie schopná plniť štandardy, ktoré sa očakávajú od právnickej firmy v Spojenom kráľovstve".Linklaters reagovala vyhlásením, že je "veľmi prekvapená a znepokojená" kritikou.Britská agentúra pre národnú kriminalitu tento mesiac uviedla, že potenciálne sa každý rok v krajine preperú špinavé peniaze za stovky miliárd libier. A Británia je tiež hlavnou destináciou pre Rusov, ktorí sa snažia legalizovať príjmy z korupcie."Využitie Londýna ako základne pre korupčné aktíva jednotlivcov napojených na Kremeľ, je teraz jasne spojené so širšou ruskou stratégiou a má dôsledky pre našu národnú bezpečnosť," konštatuje správa.Výbor zároveň uviedol, že je potrebné urobiť viac na domácej pôde pre sprísnenie sankcií proti jednotlivcom, aj na medzinárodnej úrovni, s cieľom odstrániť medzery, ktoré umožňujú Rusku vydávať štátny dlh s pomocou sankcionovaných subjektov.Odporučil spolupracovať s Európskou úniou a USA na zákaze nákupu ruských dlhopisov, ktoré sa predávajú za pomoci sankcionovaných bánk."Veľkosť finančných trhov v Londýne a ich význam pre ruských investorov dáva Spojenému kráľovstvu značný vplyv na Kremeľ," dodala správa.