Ruské plavidlá ostreľovali ciele IS v okolí sýrskej Palmýry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. mája (TASR) - Plavidlá ruského vojenského námorníctva a ponorka operujúce v Stredozemnom mori vypálili dnes na pozície extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii štyri strely s plochou dráhou letu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva obrany.Vo vyhlásenií ministerstva sa uvádza, že fregata Admiral Essen a ponorka Krasnodar vypálili rakety na ciele islamistov v okolí starobylého mesta Palmýra.Rakety mali zasiahnuť ťažkú techniku militantov a bojovníkov, ktorých IS presunul do oblasti Palmýry z Rakky - svojho neoficiálneho hlavného mesta.O útoku boli podľa ruského ministerstva obrany vopred informované ozbrojené sily Izraela, Spojených štátov a Turecka.