Ruské plavidlá ostreľovali zo Stredozemného mora ciele IS v Sýrii

Fregata, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 23. júna (TASR) - Ruská armáda vystrelila rakety s plochou dráhou letu zo svojich lodí operujúcich v Stredozemnom mori na pozície teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. S odvolaním sa na dnešné oznámenie ruského ministerstva obrany o tom informovala agentúra AP.Z dvoch fregát a ponorky bolo podľa citovaného vyhlásenia vystrelených šesť navádzaných rakiet s plochou dráhou letu. Strely zasiahli a zničili spolu s veliacimi strediskami a muničnými skladmi IS ciele týchto militantov v provincii Hamá.Čas tohto útoku ruská armáda neuviedla.Rusko patrí v sýrskej vojne k jednému z najsilnejších podporovateľov armády tamojšieho prezidenta Bašára Asada. Rusi pôsobia v Sýrii na pozvanie samotného Asada od septembra 2015, uviedla agentúra AP.Plavidlá ruského vojenského námorníctva operujúce v Stredozemnom mori pálili strely s plochou dráhou letu na pozície IS už aj v minulosti.