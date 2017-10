Ruské reklamy videlo desať miliónov amerických užívateľov Facebooku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 3. októbra (TASR) - Približne desať miliónov amerických užívateľov sociálnej siete Facebook videlo inzeráty, ktoré si v období okolo vlaňajších prezidentských volieb zakúpila istá ruská internetová agentúra. Oznámila to agentúra AP.Takmer polovicu inzerátov, ktoré mali za cieľ ovplyvniť vnútornú politiku USA, videli užívatelia ešte pred prezidentskými voľbami a druhú (56 percent) po voľbách z 8. novembra 2016.Podľa predstaviteľa Facebooku Elliota Schragea uvedené reklamy obsahovali sociálne a politické posolstvá, ktoré v USA vyvolávajú silné kontroverzie. Okrem iného sa zameriavali na problematiku sexuálnych menšín, prisťahovalectva a vlastníctva strelných zbraní. Platby za niektoré z inzerátov boli podľa neho vykonané priamo v ruských rubľoch.Facebook v pondelok poskytol americkému Kongresu vyše 3000 inzerátov, spájaných s ruskou reklamnou agentúrou, ktoré boli zakúpené medzi júnom 2015 a májom 2017. Odovzdané boli trom kongresovým výborom a komisiám, ktoré vyšetrujú podozrenia z ruského zasahovania do vlaňajších prezidentských volieb v USA.Podľa Facebooku išlo o politické reklamy, za ktoré zadávatelia zaplatili dovedna zhruba 100.000 dolárov. Zakúpené boli prostredníctvom asi 450 nepravých účtov a webových stránok, ktoré porušovali platné pravidlá Facebooku. Tieto účty boli pravdepodobne navzájom prepojené a spravované z Ruska.Podľa agentúry Reuters spomínané reklamy prichádzali z účtov prepojených so spoločnosťou Internet Research Agency, známou v komunite aj pod názvom Trolovia z Oľgina. Ide o spoločnosť sídliacu v Petrohrade, ktorá na internete koná v prospech ruskej vlády.Facebook v súčasnosti vedie vlastné vyšetrovanie týkajúce sa podozrení z ruského ovplyvňovania amerických volieb. Prisľúbil tiež prijatie opatrení na zvýšenie transparentnosti a kontroly pri uverejňovaní inzerátov.