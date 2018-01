Ruské úrady chcú zrušiť nadáciu financujúcu Navaľného politickú kampaň

Na archívnej snímke Alexej Navaľnyj Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 16. januára (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti požiadalo v pondelok moskovský súd o zrušenie nadácie, ktorá financuje politickú kampaň opozičného lídra Alexeja Navaľného. Podľa hovorkyne súdu pojednávanie v tejto veci stanovili na 22. januára, informovalo Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).Navaľného blízky spolupracovník a manažér jeho politickej kampane Leonid Volkov ešte v novembri uviedol, že zmienená nadácia s názvom Piate ročné obdobie je legálnou entitou, ktorá oficiálne zamestnáva ľudí pracujúcich v rámci Navaľného kampane v kanceláriách po celom Rusku. Dodal, že nadácia dostáva finančné príspevky od Navaľného podporovateľov a v mene jeho kampane uzatvára rôzne zmluvy, napríklad o nájme.Agentúra AP dodala, že nadácia sa mala podľa pondelňajšieho vyhlásenia ruského ministerstva spravodlivosti dopustiť bližšie nespresneného porušenia zákona.Navaľného do prezidentských volieb nedávno odmietla zaregistrovať ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK), čím mu znemožnila kandidovať. Rozhodla sa tak vzhľadom na platné usvedčenie Navaľného z údajnej sprenevery v kauze Kirovles, ktoré mu najbližších desať rokov bráni uchádzať sa o prezidentský úrad. Navaľnyj sa voči rozhodnutiu odvolal, Najvyšší súd Ruskej federácie však začiatkom januára jeho odvolanie zamietol. Navaľného advokát Ivan Ždanov v reakcii uviedol, že jeho mandant sa bude aj naďalej domáhať zrušenia rozhodnutia ÚVK.Samotný Navaľnyj vyzval v pondelok prostredníctvom sociálnej siete Twitter svojich prívržencov, aby voľby bojkotovali. Dodal, že najnovší krok ministerstva zrušiť nadáciu odráža obavy ruských úradov zPrezidentské voľby v Rusku sa uskutočnia 18. marca, predvolebná kampaň sa začala 18. decembra. Ich favoritom je súčasný prezident Vladimir Putin, ktorého funkčné obdobie sa skončí 7. mája. V prípade volebného víťazstva zostane Putin (65) vo funkcii ďalších šesť rokov, teda až do roku 2024. Podľa posledných prieskumov mu dôveruje približne 80 percent Rusov a jeho víťazstvo je prakticky isté.RFE/RL informovalo, že Putin v pondelok spustil novú webstránku putin2018.ru propagujúcu jeho kandidatúru. Na nej je okrem iného veľká fotografia usmievajúceho sa prezidenta so sloganom