Ruské úrady pritvrdili v boji s ilegálnymi liehovarmi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kučki 31. decembra (TASR) - V Rusku prekvitá čierny trh s vodkou. Ilegálne vyrobený alkohol však škodí nielen ekonomike, ale ohrozuje aj zdravie a životy ľudí.Polícia pri nedávnej razii v ilegálnom liehovare, ktorý sa ukrýval v stodole v dedine Kučki, zhabala vyše 100.000 pollitrových fliaš vodky s falošnými etiketami a falošnými kolkami.Načierno vyrobený alkohol je lacnejší ako produkcia oficiálnych liehovarov, ale ročne si vyžiada desiatky obetí. Spotreba tzv. tvrdého alkoholu na jedného obyvateľa patrí v Rusku medzi najvyššie na svete. Úrady v krajine sa preto snažia zintenzívniť boj s nelegálnymi výrobcami nebezpečných liehovín.Fľaše vodky, ktoré polícia objavila v Kučki, stoja menej ako 2 eurá, čo znamená, že sú trikrát lacnejšie ako vodka v obchodoch.Rusko zvýšilo dane z alkoholu a zakázalo nočný predaj liehovín. Najnovšie sa úrady snažia pritvrdiť boj s čiernymi liehovarmi. Podľa oficiálnych údajov od októbra 2015 odhalili 170 čiernych liehovarov a zhabali vyše 37 miliónov litrov ilegálne vyrobeného alkoholu.Ruské úhrady dúfajú, že boj proti čiernym páleniciam im pomôže zastaviť aj úniky daní z predaja liehovín.V júli vstúpil do platnosti nový zákon, podľa ktorého musia mať všetci predajcovia alkoholických nápojov v Rusku elektronickú registračnú pokladnicu, aby bolo možné vystopovať každú fľašu od výrobcu až k predajcovi. Cieľom tohto kroku je zabrániť, aby sa načierno vyrobený alkohol dostal na pulty.Zdá sa, že nové opatrenie už začína prinášať ovocie. Vadim Drobiz, odborník na trh s alkoholom, uviedol, že podiel čierneho trhu na predaji tvrdého alkoholu tento rok klesol na 50 % zo 65 % v roku 2015. Ale zároveň upozornil, že vzhľadom na recesiu ruskej ekonomiky a oslabenie meny, ktoré znížilo kúpnu silu obyvateľov, je nepravdepodobné, že čierny trh s alkoholom v blízkej budúcnosti "vyschne".Podľa Drobiza, vyše 25 miliónov Rusov nezarába dosť na to, aby si mohli dovoliť kúpiť legálne vyrobený alkohol v obchodoch. A tak v snahe ušetriť pár rubľov nakupujú nielen na čiernom trhu, ale často sa snažia získať lieh z čistiacich alebo kozmetických produktov. Aj tento faktor sa podpísal pod mnohé úmrtia po konzumácii alkoholu.Celým Ruskom nedávno otriasla smrť 71 ľudí v sibírskom meste Irkutsk po konzumácii esencie do kúpeľa, ktorá obsahovala metanol.Jevgenij Brjun z moskovského toxikologického centra však v tejto súvislosti uviedol, že počet otráv alkoholom v uplynulých troch rokoch klesol o 30 %. No to nestačí, podľa neho je potrebné odučiť Rusov od konzumácie farmaceutických produktov s obsahom liehu.Medzi Rusmi, ktorí majú hlboko do vrecka, je momentálne veľmi populárny hlohový likér, voľne dostupný v lekárňach. Má vraj pomáhať pri nespavosti. Úrady teraz zvažujú kroky, ako zlepšiť kontrolu predaja tohto prípravku. Ministerstvo zdravotníctva plánuje obmedzenie jeho predaja na 25-mililitrové fľaštičky. A ministerstvo financií skúma zavedenie dane z predaja alkoholických nápojov aj na tento likér.