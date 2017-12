Ruské vedenie spochybňuje legitimitu Navaľného výzvy na bojkot volieb

Na archívnej snímke Alexandre Navaľnyj Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. decembra (TASR) - Ruské vedenie spochybňuje legitimitu výzvy vodcu opozície Alexeja Navaľného, aby jeho sympatizanti v marci budúceho roku bojkotovali voľby ruského prezidenta.Navaľnyj túto svoju výzvu zverejnil po tom, ako ho ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) v pondelok odmietla zaregistrovať ako kandidáta prezidentských volieb.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že ruské vedenie sa nedomnieva, že odmietnutie Navaľného kandidatúry by mohlo znížiť záujem občanov o hlasovanie. Peskov dodal, že treba preskúmať, či je Navaľného výzva na bojkot volieb v súlade s ruskými zákonmi.Navaľného výzvu k svojim prívržencom komentoval aj bývalý šéf energetického koncernu Jukos Michail Chodorkovskij, ktorý bojkot hlasovania odmietol. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.napísal Chodorkovskij na svojom konte na sociálnej sieti Twitter, pričom však poznamenal, že každý má právo agitovať za čokoľvek, čo je v súlade so zákonom.Ako upozornila rozhlasová stanica Echo Moskvy, samotný Navaľnyj uvádza, že vyzýva na "štrajk voličov", čo podľa neho znamená nielen neúčasť voličov na hlasovaní, ale aj ich aktívnu agitáciu proti účasti na voľbách, vyslanie pozorovateľov do volebných miestností a - možno - aj masové protestné akcie.ÚVK v pondelok odmietla zaregistrovať iniciatívnu skupinu na podporu Alexeja Navaľného, ktorý chcel v prezidentských voľbách kandidovať ako nezávislý. Svoje rozhodnutie ÚVK zdôvodnila tým, že Navaľnyj bol právoplatne odsúdený za podvod.Navaľnyj, ktorý je aj známym protikorupčným blogerom, bol odsúdený za spreneveru v kauze Kirovles. Zo zákona o voľbách prezidenta Ruskej federácie vyplýva, že osoba odsúdená za závažný trestný čin môže v prezidentských voľbách kandidovať až 10 rokov po absolvovaní trestu - v prípade Navaľného by to bolo až po roku 2028.Navaľnyj je podľa agentúry AP najväčšou výzvou, akej súčasný prezident Vladimir Putin čelí za všetky roky strávené pri moci.