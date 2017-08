Ruské železnice chcú rýchlovlaky od Siemensu kupovať aj naďalej

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. augusta (TASR) - Škandál za dodávky turbín od nemeckej spoločnosti Siemens na Krym nebude mať vplyv na spoluprácu firmy s ruskými štátnymi železnicami (RŽD). Uviedol to v týchto dňoch prvý viceprezident RŽD Alexander Mišarin. Vzťahy medzi Siemensom a Ruskom sa zhoršili po tom, ako sa ukázalo, že plynové turbíny Siemensu určené pre projekt na juhu Ruska skončili na anektovanom Kryme.povedal Mišarin, pričom poukazoval na nákup vysokorýchlostných vlakov.Ako uviedla agentúra Reuters, zatiaľ nie je známe, koľko vysokorýchlostných vlakov Sapsan chce RŽD od Siemensu kúpiť. Podľa ruskej agentúry TASS, ktorá vychádza z informácií zdroja oboznámeného s plánmi RŽD, by to mohlo byť osem vlakov tohto typu. Zdroj o tom informoval už vo februári, v lete sa ale vzťahy medzi Siemensom a Moskvou zhoršili, keď nemecká firma zverejnila, že štyri plynové turbíny, ktoré vyrobila pre elektrárne na ruskom polostrove Taman, skončili nakoniec na Kryme. Tento polostrov však Rusko v roku 2014 anektovalo, v dôsledku čoho boli proti Moskve zavedené medzinárodné sankcie. Ich súčasťou je napríklad aj zákaz dodávok technológií a zariadení v prípade energetických projektov realizovaných na Kryme.Ako uviedla agentúra Reuters, RŽD nakupujú vlaky od Siemensu minimálne osem rokov. Do konca tohto roka očakávajú dodávku 13 vlakov známych pod označením Lastočka. To je ďalšia dodávka k 70 vlakom Lastočka dodaných spoločnosti RŽD od spoločného podniku Siemensu a jeho ruského partnera.