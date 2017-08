Ruského chodca Krivova potrestali za doping na OH v Londýne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 8. augusta (TASR) - Rus Andrej Krivov je šiesty a zároveň posledný ruský chodec z OH v Londýne 2012, ktorého dodatočne usvedčili z dopingu. Atlétovi našli nezrovnalosti v biologickom pase a Športový arbitrážny súd (CAS) rozhodol o zastavení jeho aktívnej činnosti na tri roky, s platnosťou od roku 2016. Zároveň mu anulovali všetky dosiahnuté výsledky od mája 2011 až po jún 2013.Informáciu priniesla ruská agentúra Tass s odvolaním sa na tamojší atletický zväz. V minulých rokoch boli taktiež z tých istých OH neskôr diskvalifikovaní jeho krajania. Víťaz pretekov na 50 km Sergej Kirdjapkin, ďalej Valerij Borčin, Sergej Bakulin, Igor Jeročin a Vladimir Kanaikin.Opakované dopingové testy z OH v Pekingu a Londýne prichytili viac ako tridsať ruských medailistov a CAS dodatočne potrestal vyše sto dopingových hriešnikov z najväčšej krajiny sveta.