Ruského výtvarníka, ktorý v Paríži podpálil budovu banky, obvinili

Na snímke Petr Pavlensky krátko po tom, čo podpálil banku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. októbra (TASR) - Výstredného ruského umelca Piotra Pavlenského, ktorý v noci na pondelok podnikol podpaľačský útok na pobočku centrálnej banky Banque de France v Paríži, obvinili v stredu podvečer zPavlenskij a jeho družka sú momentálne v policajnej cele, informoval spravodajský web LCI.Advokátka Dominique Beyreutherová Minkovová uviedla, že jej 33-ročný mandant začal hladovku na protestna súde, ktorý vyhovel žiadosti prokuratúry a rozhodol o jeho vzatí do väzby.Terčom Pavlenského útoku bola budova Banque de France na Námestí Bastily v centre Paríža. Na sociálnych sieťach sa objavila fotografia ruského umelca pred vchodom do banky s horiacimi prízemnými oknami po oboch stranách.V komuniké, ktoré Pavlenskij zverejnil na sociálnej sieti Twitter, zdôvodňuje svoje konanie tým, že bankaDodal, žeV utorok vyšetrovatelia nakrátko prerušili Pavlenského vyšetrovaciu väzbu, aby - vzhľadom na jeho správanie a konanie - absolvoval psychiatrické vyšetrenie. Lekár konštatoval, že je "normálny", informovala jeho advokátka.Pavlenskij je známy ako vykonávateľ celého radu škandalóznych akcií, keď si napríklad zašil ústa na podporu punkovej skupiny Pussy Riot, inokedy sa zasa nahý omotal ostnatým drôtom.V novembri 2013 si klincom prerazil miešok a spojil ho s dlažbou na Červenom námestí v Moskve, čím chcel protestovať proti ľahostajnosti ruskej spoločnosti voči spoločenským problémom.O rok neskôr si pred Štátnym psychiatrickým centrom v Moskve odrezal časť ucha, aby dal najavo nesúhlas s tým, že Rusko rieši svoju politiku tak, že ľudí označuje za duševne chorých.Vlani v decembri Pavlenskij aj s manželkou a dvoma deťmi emigroval z Ruska do Francúzska, kde mu v máji udelili politický azyl.