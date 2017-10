Ruskí hackeri prenikli do počítača spolupracovníka NSA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. októbra (TASR) - Americký denník Wall Street Journal napísal, že počítačoví piráti napojení zrejme na Kremeľ prenikli do počítača externého spolupracovníka americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA). Ukradli pritom informácie o tom, ako sa USA infiltrujú do počítačových sietí v zahraničí a ako sa bránia pred kyberútokmi.Prienik k utajovaným materiálom bol možný aj vďaka tomu, že kontraktor si ich stiahol do svojho súkromného počítača, ktorý používal doma. Počítačoví piráti tieto dokumenty identifikovali práve vďaka antivírusovému programu ruskej spoločnosti Kaspersky Labs.K tomuto počítačovému útoku došlo v roku 2015 a za posledné štyri roky je tretím, ktorého terčom bol externý zmluvný spolupracovník NSA.WSJ napísal, že možno aj tento incident primal Washington, aby americkým federálnym úradom zakázal používať počítačové programy ruskej spoločnosti Kaspersky Labs, špecializujúcej sa na počítačovú bezpečnosť. Nariadenie odinštalovať zo svojich služobných počítačov antivírusové programy firmy Kaspersky Labs dostali všetci vládni úradníci v USA 13. septembra. Vykonať ho musia do 90 dní.Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti vo svojom komuniké zo septembra vyjadrilo znepokojenie, že niektorí predstavitelia spoločnosti Kaspersky Labs udržiavajú kontakt s ruskými tajnými službami a ďalšími vládnymi agentúrami.Podľa WSJ spomínaný kontraktor NSA nemal v úmysle odhaliť utajované dokumenty, ktoré si stiahol do svojho počítača. Avšak všetko nasvedčuje o tom, že porušil zákon, keď si dokumenty tohto druhu zobral domov.NSA sa k záležitosti nevyjadrila. Spoločnosť Kaspersky vydala k záležitosti vyhlásenie, v ktorom uviedla, že prípadnom prepojení medzi ňou a ruskými tajnými službami nie sú žiadne dôkazy. Zakladateľ firmy Jevgenij Kasperskij priznal, že "jedna či dve osoby" pracujúce pre ruskú vlády sa do jeho firmy mohli infiltrovať, ale rozhodne poprel prácu pre Kremeľ.zdôraznil Kasperskij.Kaspersky Labs vyváža až 85 percent svojej produkcie.