Ruskí hokejisti s ľahkosťou porazili Lotyšov a kraľujú A-skupine

Potýčka hokejistov počas zápasu Rusko - Lotyšsko na MS v hokeji v Kolíne nad Rýnom, 15. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rusko - Lotyšsko 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)



Góly: 13. Kiselevič (Panarin, Kučerov), 19. Telegin (Plotnikov), 21. Namestnikov (Panarin, Kučerov), 39. Kučerov (Panarin, Belov), 54. Belov (Gusev, Šipačov). Rozhodovali: Hribik, Jeřábek - Lhotský (všetci ČR), Jensen (Dán.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



Zostavy:



Rusko: Sorokin - Kiselevič, Gavrikov, Antipin, Belov, Orlov, Zub, Provorov - Plotnikov, Andronov, Telegin - Dadonov, Šipačov, Gusev - Panarin, Namestnikov, Kučerov - Ničuškin, Kuznecov, Barabanov - Tkačov



Lotyšsko: Punnerovs (53. Kalninš) - Sotnieks, Kulda, Cibulskis, Galvinš, Balinskis, Freibergs, Bindulis, Jaks - Roberts Bukarts, Blugers, Daugavinš - Rihards Bukarts, Bicevskis, Indrašis - Keninš, Girgensons, Skvorcovs - Razgals, Pavlovs, Meija

tabuľka A skupiny:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 15. mája (TASR) - Ruskí hokejisti zvíťazili vo svojom šiestom zápase na MS nad Lotyšskom 5:0. Favorit zápasu nemal s Lotyšmi vážnejšie problémy a po presvedčivom víťazstve poskočil na prvú priečku v A-skupine.Rusi sa v utorňajšom súboji od 16.15 h popasujú s Američanmi o prvé miesto, Lotyšov čaká od 20.15 h s Nemcami kľúčový zápas o postup do štvrťfinále.Favorit zápasu išiel za víťazstvom od prvých minút. Gusev síce v úvode nevyužil dieru v obrane Lotyšov, ale v 13. minúte išli Rusi do vedenia. Obranca Kiselevič presne namieril od modrej čiary a v 19. minúte zvýšil na 2:0 dôsledný Telegin. Keď v 21. minúte Namestnikov gólom zakončil únik dvoch proti jednému, bolo o víťazovi takmer rozhodnuté. Lotyši síce v druhej časti pridali v ofenzíve, snažili sa ohrozovať brankára Sorokina z rôznych pozícií, ale ku gólu to neviedlo. Keď v 36. minúte nevyužili presilovku, prišiel ruský trest a Kučerov pohotovou strelou zvýšil na 4:0. Lotyšský tréner Bob Hartley dal v 53. minúte šancu brankárovi Kalninšovi, ktorého gólovo privítal v presilovke Belov - 5:0.A-skupina (Kolín):1. Rusko 6 5 1 0 0 32:5 17*2. USA 6 5 0 0 1 26:11 15*3. Švédsko 6 4 0 1 1 25:11 13*4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 11:14 9-------------------------------5. Nemecko 6 2 1 1 2 16:20 96. Dánsko 7 1 2 0 4 13:22 77. SLOVENSKO 6 0 1 2 3 10:24 48. Taliansko 7 0 0 1 6 6:32 1*** - istý postup do štvrťfinále** - istý zostup